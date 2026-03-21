Unser Österreich
Folge 488: Gruß vom Großglockner
45 Min.Folge vom 21.03.2026
In Heiligenblut am Großglockner prägt bis heute ein traditionsbewusstes, bäuerliches Leben den Alltag. Bauern wie Elisabeth Rupitsch und Florian Glantschnig treiben ihr Vieh im Sommer auf die umliegenden Almen, wo auch Almhirte Sigi Pichler arbeitet. Wanderführer Friedrich Fleißner erzählt von der Bergwelt, die Ruhe, Entbehrungen und Naturverbundenheit vereint. Ein Platzkonzert bildet den kulturellen Höhepunkt im Dorf. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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