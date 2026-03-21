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Gruß vom Großglockner

ORF IIIStaffel 1Folge 488vom 21.03.2026
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Folge 488: Gruß vom Großglockner

45 Min.Folge vom 21.03.2026

In Heiligenblut am Großglockner prägt bis heute ein traditionsbewusstes, bäuerliches Leben den Alltag. Bauern wie Elisabeth Rupitsch und Florian Glantschnig treiben ihr Vieh im Sommer auf die umliegenden Almen, wo auch Almhirte Sigi Pichler arbeitet. Wanderführer Friedrich Fleißner erzählt von der Bergwelt, die Ruhe, Entbehrungen und Naturverbundenheit vereint. Ein Platzkonzert bildet den kulturellen Höhepunkt im Dorf. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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