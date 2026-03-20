Unser Österreich
Folge 487: In Heiligenblut
46 Min.Folge vom 20.03.2026
Heiligenblut am Großglockner zeigt Österreichs Alpenidylle pur: Winterliche Bergkulisse, ruhende Bauernhöfe und klare Luft. Beim Sternsingerfest ziehen Kinder in Kutten von Haus zu Haus, musizieren und feiern bei Speis und Trank. Auf dem Sturm-Hof produziert Hubert Pucher traditionell Trachtenknöpfe und hält so altes Handwerk lebendig – ein Einblick in Brauchtum und Leben hoch oben in den Bergen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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