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Unser Österreich

In Heiligenblut

ORF IIIStaffel 1Folge 487vom 20.03.2026
In Heiligenblut

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Folge 487: In Heiligenblut

46 Min.Folge vom 20.03.2026

Heiligenblut am Großglockner zeigt Österreichs Alpenidylle pur: Winterliche Bergkulisse, ruhende Bauernhöfe und klare Luft. Beim Sternsingerfest ziehen Kinder in Kutten von Haus zu Haus, musizieren und feiern bei Speis und Trank. Auf dem Sturm-Hof produziert Hubert Pucher traditionell Trachtenknöpfe und hält so altes Handwerk lebendig – ein Einblick in Brauchtum und Leben hoch oben in den Bergen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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