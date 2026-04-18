Zu Besuch im steirischen Hügel- und SchöckllandJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 499: Zu Besuch im steirischen Hügel- und Schöcklland
50 Min.Folge vom 18.04.2026
Das Hügel- und Schöcklland umgibt Graz als grüne, hügelreiche Region mit Laubwäldern, Quellen und dem markanten Schöckl. Städte fehlen, doch Laßnitzhöhe und Sankt Radegund bieten lange heilklimatische Tradition. Die Dokumentation zeigt Waldbaden, Quellenkneippen, die beeindruckende Lurgrotte und die herzliche Lebensart der Menschen dieser landschaftlich reizvollen Gegend. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Ursula Merzeder
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