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Zu Besuch im steirischen Hügel- und Schöcklland

ORF IIIStaffel 1Folge 499vom 18.04.2026
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Folge 499: Zu Besuch im steirischen Hügel- und Schöcklland

50 Min.Folge vom 18.04.2026

Das Hügel- und Schöcklland umgibt Graz als grüne, hügelreiche Region mit Laubwäldern, Quellen und dem markanten Schöckl. Städte fehlen, doch Laßnitzhöhe und Sankt Radegund bieten lange heilklimatische Tradition. Die Dokumentation zeigt Waldbaden, Quellenkneippen, die beeindruckende Lurgrotte und die herzliche Lebensart der Menschen dieser landschaftlich reizvollen Gegend. Bildquelle: ORF/Posch TV Filmproduktion/Ursula Merzeder

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