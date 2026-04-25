Almen - Zwischen Idylle und RealitätJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 500: Almen - Zwischen Idylle und Realität
93 Min.Folge vom 25.04.2026
Die Doku begleitet über zwei Almsommer hinweg österreichische Bergbauernhöfe und ihre Bewohner. Er zeigt eine ursprüngliche Welt mit einzigartigen Tier- und Pflanzenarten, deren Vielfalt durch traditionelle, schonende Bewirtschaftung erhalten bleibt. Mit ruhigen, eindrucksvollen Bildern und natürlichen Lichtstimmungen vermittelt die Doku einen intensiven Eindruck vom Leben in den Bergen. Bildquelle: ORF/ebner film
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