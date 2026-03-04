Vegesaurier: Minzi hebt abJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 1: Vegesaurier: Minzi hebt ab
5 Min.Folge vom 04.03.2026
Der kleine Erbs-Rex Minzi wird beim Spielen mit einem Steinrad hoch in die Luft geschleudert und dann von diversen Tieren herumgeflogen. Auf dem Rücken eines großen Pakchoidactylus nimmt Ginger die Verfolgung auf. Als Minzi auf den Vulkan zusteuert, wird die Sache brenzlig. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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