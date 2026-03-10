Vegesaurier: BlütenfestJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 12: Vegesaurier: Blütenfest
5 Min.Folge vom 10.03.2026
Im Frühling werden die Broccolisaurier von ganz besonderen Blüten auf einem Baum angelockt. Doch ein kleiner Broccolisaurus scheint bei diesem Schmaus leer auszugehen. Ginger will ihm helfen, auch eine der köstlichen Blüten zu ergattern. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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