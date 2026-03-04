Vegesaurier Staffel 2
Folge 2: Vegesaurier: Tanz mit!
5 Min.Folge vom 04.03.2026
Es ist wieder Frühling und viele Vegesaurier nutzen diese Zeit, um neue Freunde kennenzulernen. Die Erdbeersaurier versuchen das mit einem ganz speziellen Tanz. Aber einer von ihnen scheint diesen nicht zu beherrschen. Zum Glück ist Ginger bereit, ihm zu helfen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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