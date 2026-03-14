Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vegesaurier Staffel 2

Vegesaurier: Blubberbad

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 14.03.2026
Vegesaurier: Blubberbad

Vegesaurier: BlubberbadJetzt kostenlos streamen

Vegesaurier Staffel 2

Folge 20: Vegesaurier: Blubberbad

5 Min.Folge vom 14.03.2026

Zur Freude von Ginger und den Erbs-Rex-Babys gibt es beim Vulkan plötzlich ein warmes Blubberbad. Aber leider besteht die Gefahr, dass die Tiere, die den See bewohnen, ihren Lebensraum verlieren, wenn das Wasser zu warm wird. Deshalb versucht Ginger die Öffnung, aus der die warmen Blubberblasen strömen, wieder zu verschließen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Vegesaurier Staffel 2
ORF Kids
Vegesaurier Staffel 2

Vegesaurier Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen