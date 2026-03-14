Vegesaurier: BlubberbadJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 20: Vegesaurier: Blubberbad
5 Min.Folge vom 14.03.2026
Zur Freude von Ginger und den Erbs-Rex-Babys gibt es beim Vulkan plötzlich ein warmes Blubberbad. Aber leider besteht die Gefahr, dass die Tiere, die den See bewohnen, ihren Lebensraum verlieren, wenn das Wasser zu warm wird. Deshalb versucht Ginger die Öffnung, aus der die warmen Blubberblasen strömen, wieder zu verschließen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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