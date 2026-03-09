Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 09.03.2026
5 Min.Folge vom 09.03.2026

Zum Sommeranfang bestreiten Kokosnussodons und Annanasaurier gemeinsam ein außergewöhnliches Ritual. Sie haben sich dafür aber ausgerechnet jenen Platz ausgesucht, wo Ginger und die Baby-Erbs-Rexe spielen wollen. Deshalb versuchen die Freunde dieses Ritual zu beschleunigen, um dann in Ruhe dort spielen zu können. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

ORF Kids
