Vegesaurier: Wenn die Kokosnüsse rollenJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 9: Vegesaurier: Wenn die Kokosnüsse rollen
5 Min.Folge vom 09.03.2026
Zum Sommeranfang bestreiten Kokosnussodons und Annanasaurier gemeinsam ein außergewöhnliches Ritual. Sie haben sich dafür aber ausgerechnet jenen Platz ausgesucht, wo Ginger und die Baby-Erbs-Rexe spielen wollen. Deshalb versuchen die Freunde dieses Ritual zu beschleunigen, um dann in Ruhe dort spielen zu können. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vegesaurier Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0