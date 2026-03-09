Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vegesaurier Staffel 2

Vegesaurier: Die Popcornprüfung

ORF KidsStaffel 1Folge 10vom 09.03.2026
Vegesaurier: Die Popcornprüfung

Vegesaurier: Die PopcornprüfungJetzt kostenlos streamen

Vegesaurier Staffel 2

Folge 10: Vegesaurier: Die Popcornprüfung

5 Min.Folge vom 09.03.2026

Die jungen Kornosaurolofus-Saurier haben ein Ritual: Sie lassen ihre Maiskörner am heißen Vulkan zu Popcorn platzen, damit neue Körner nachwachsen können. Als Ginger und ihre Freunde sehen, dass es einem von ihnen nicht gelingt, die Körner richtig poppen zu lassen, versuchen sie ihm zu helfen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Vegesaurier Staffel 2
ORF Kids
Vegesaurier Staffel 2

Vegesaurier Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen