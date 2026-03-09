Vegesaurier: Die PopcornprüfungJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 10: Vegesaurier: Die Popcornprüfung
5 Min.Folge vom 09.03.2026
Die jungen Kornosaurolofus-Saurier haben ein Ritual: Sie lassen ihre Maiskörner am heißen Vulkan zu Popcorn platzen, damit neue Körner nachwachsen können. Als Ginger und ihre Freunde sehen, dass es einem von ihnen nicht gelingt, die Körner richtig poppen zu lassen, versuchen sie ihm zu helfen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
