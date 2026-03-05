Vegesaurier: GestrandetJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 4: Vegesaurier: Gestrandet
5 Min.Folge vom 05.03.2026
Eine extreme Hitzewelle herrscht derzeit im Tal der Vegesaurier. Überall scheint das Wasser verschwunden zu sein. Ginger und ihre Freunde finden ein gestrandetes Melonosuchus-Baby. Sie versuchen sofort, den gestrandeten Riesen rechtzeitig wieder ins kühle Nass zu bringen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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