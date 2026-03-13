Vegesaurier: Keinen Schritt weiterJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 18: Vegesaurier: Keinen Schritt weiter
5 Min.Folge vom 13.03.2026
Ginger und die Erbs-Rexe toben sich in der Winterlandschaft aus, als sie plötzlich auf ein kleines Kiwi-Mammut-Baby stoßen. Das Kleine hat Schwierigkeiten, über spitze Steine zu laufen. Sofort beschließen Ginger und ihre Freunde, ihm dabei zu helfen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA
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