Vegesaurier: Erbs mit HicksJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 19: Vegesaurier: Erbs mit Hicks
5 Min.Folge vom 14.03.2026
Ein Erbs-Rex-Baby nach dem anderen bekommt plötzlich Schluckauf. Ginger versucht den kleinen Erbs-Rexen helfen, den Schluckauf wieder loszuwerden. Doch das wird gar nicht so einfach wie gedacht. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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