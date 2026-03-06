Vegesaurier: Unter WasserJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 6: Vegesaurier: Unter Wasser
5 Min.Folge vom 06.03.2026
Ginger und ihre Freunde flüchten vor fiesen Banana-Raptoren auf einen schwimmenden Baumstamm. Der erweist sich allerdings als Gurkodil. Als dieses dann abtaucht, müssen auch Ginger und die Baby-Erbs-Rexen mitkommen. Doch unter Wasser freunden sie sich mit einem netten Melonensuchus an. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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