Vegesaurier: Was kleine Kokosnüsse brauchenJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 17: Vegesaurier: Was kleine Kokosnüsse brauchen
5 Min.Folge vom 13.03.2026
Ginger und die Erbs-Rexe befreien süße Kokosnussodon-Babys, die eingesperrt sind. Doch bald stellt sich heraus, dass der Käfig nur ihr Laufstall ist, während deren Eltern sich auf Nahrungssuche befinden. Jetzt müssen die vier Freunde die Jungen schnell zurück zu ihren Eltern bringen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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