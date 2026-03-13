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Vegesaurier Staffel 2

Vegesaurier: Was kleine Kokosnüsse brauchen

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 13.03.2026
Vegesaurier: Was kleine Kokosnüsse brauchen

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Vegesaurier Staffel 2

Folge 17: Vegesaurier: Was kleine Kokosnüsse brauchen

5 Min.Folge vom 13.03.2026

Ginger und die Erbs-Rexe befreien süße Kokosnussodon-Babys, die eingesperrt sind. Doch bald stellt sich heraus, dass der Käfig nur ihr Laufstall ist, während deren Eltern sich auf Nahrungssuche befinden. Jetzt müssen die vier Freunde die Jungen schnell zurück zu ihren Eltern bringen. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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