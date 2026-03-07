Vegesaurier: Löcher grabenJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 8: Vegesaurier: Löcher graben
5 Min.Folge vom 07.03.2026
Ein Manderinterix weckt Ginger und die Erbs-Rex-Babys, weil er neben ihnen ein Loch nach dem anderen gräbt. Ginger und ihre kleinen grünen Freunde versuchen nun herauszubekommen, warum er ohne Pause so viele Löcher gräbt. Denn seltsamerweise versucht er gar nicht, Essen zu finden ... Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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