Vegesaurier: GeschlüpftJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 3: Vegesaurier: Geschlüpft
5 Min.Folge vom 05.03.2026
Ginger und die Erbs-Rex-Babys entdecken ein Ei. Kurz darauf schlüpft daraus zu ihrer großen Freude ein kleiner Avocadodon. Weil das Jungtier sich aber sehr allein fühlt, helfen Ginger und ihre Freunde ihm, seine Herde zu finden. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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