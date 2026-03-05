Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vegesaurier Staffel 2

Vegesaurier: Geschlüpft

ORF KidsStaffel 1Folge 3vom 05.03.2026
Vegesaurier: Geschlüpft

Vegesaurier: GeschlüpftJetzt kostenlos streamen

Vegesaurier Staffel 2

Folge 3: Vegesaurier: Geschlüpft

5 Min.Folge vom 05.03.2026

Ginger und die Erbs-Rex-Babys entdecken ein Ei. Kurz darauf schlüpft daraus zu ihrer großen Freude ein kleiner Avocadodon. Weil das Jungtier sich aber sehr allein fühlt, helfen Ginger und ihre Freunde ihm, seine Herde zu finden. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Vegesaurier Staffel 2
ORF Kids
Vegesaurier Staffel 2

Vegesaurier Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen