Vegesaurier: Rennen ohne RegelnJetzt kostenlos streamen
Vegesaurier Staffel 2
Folge 13: Vegesaurier: Rennen ohne Regeln
5 Min.Folge vom 11.03.2026
Die jungen Vegesaurier machen regelmäßig Wettrennen und Ginger ruft ein Rennen ohne Regeln aus. Bald geht sie selbst in Führung, doch die Erbs-Rex-Babys holen mit Hilfe von Chilipoden auf und der Wettkampf wird noch wirklich spannend. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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