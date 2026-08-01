Resilienz: Queerness als SuperkraftJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 10: Resilienz: Queerness als Superkraft
Resilienz. Eine kollektive und systemische Verantwortung. In dieser Session brechen wir die Klischees der rein persönlichen Selbstoptimierung und zeigen auf, was alles zu Resilienz dazu gehört. Mit Theorie, Diskurs und praktischen Übungen beleuchten wir, wie umfangreich dieses Thema ist und dass es uns alle betrifft, sowohl als Gesellschaft als auch individuell. Wie wichtig ist Gemeinschaft für Resilienz? Dieser Frage widmen wir uns in Form eines Vortrages. In der anschließenden Panel-Diskussion gehen wir mit betroffenen Personen und Fachpersonen auf intersektionelle Perspektiven ein. Zum Schluss reframen wir gemeinsam negative Denkweisen. Ideal für alle Personen, die Resilienz für sich selbst, im Team und in der Gesellschaft nachhaltig verankern möchten.
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