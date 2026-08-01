Gemeinsam altern unter dem RegenbogenJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 18: Gemeinsam altern unter dem Regenbogen
10 Min.Folge vom 01.08.2026
„Gemeinsam altern unter dem Regenbogen“ entwickelt Angebote für ältere und hochaltrige LGBTIQ-Personen in Wien. Herzstück ist ein Ehrenamtsprojekt für Menschen ab 60 Jahren. Vorgestellt werden das Projekt, aktuelle Entwicklungen und kommende Maßnahmen.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
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