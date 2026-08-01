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Vienna Pride

Gemeinsam altern unter dem Regenbogen

Joyn PartnersStaffel 1Folge 18vom 01.08.2026
Gemeinsam altern unter dem Regenbogen

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Folge 18: Gemeinsam altern unter dem Regenbogen

10 Min.Folge vom 01.08.2026

„Gemeinsam altern unter dem Regenbogen“ entwickelt Angebote für ältere und hochaltrige LGBTIQ-Personen in Wien. Herzstück ist ein Ehrenamtsprojekt für Menschen ab 60 Jahren. Vorgestellt werden das Projekt, aktuelle Entwicklungen und kommende Maßnahmen.

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