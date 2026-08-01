Die Wichtigkeit der GesundheitsvorsorgeJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 16: Die Wichtigkeit der Gesundheitsvorsorge
25 Min.Folge vom 01.08.2026
Wie sieht das Vorsorgeprogramm in Österreich aus, welche Untersuchungen werden angeboten, was ist ergänzend sinnvoll. Besonders LGBTIQ-Menschen sind oft schlechter medizinisch versorgt. Dieser Vortrag soll aufklären, die Möglichkeit für Fragen geben und Berührungsängste abbauen.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
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