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Die Wichtigkeit der Gesundheitsvorsorge

Joyn PartnersStaffel 1Folge 16vom 01.08.2026
Die Wichtigkeit der Gesundheitsvorsorge

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Folge 16: Die Wichtigkeit der Gesundheitsvorsorge

25 Min.Folge vom 01.08.2026

Wie sieht das Vorsorgeprogramm in Österreich aus, welche Untersuchungen werden angeboten, was ist ergänzend sinnvoll. Besonders LGBTIQ-Menschen sind oft schlechter medizinisch versorgt. Dieser Vortrag soll aufklären, die Möglichkeit für Fragen geben und Berührungsängste abbauen.

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