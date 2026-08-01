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Vienna Pride

Transgendermedizin

Joyn PartnersStaffel 1Folge 15vom 01.08.2026
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Folge 15: Transgendermedizin

64 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Dr.in Ulrike Kaufmann ist Expertin und die Gründerin der Transgender Ambulanz im AKH Wien und setzt sich schon viele Jahre für eine bessere medizinische Betreuung ein. In diesem Interview geht sie auf die Herausforderungen, Chancen, Hintergründe rund um Transgendermedizin ein und beantwortet auch Fragen.

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