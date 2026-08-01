Vienna Pride
Folge 15: Transgendermedizin
64 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Dr.in Ulrike Kaufmann ist Expertin und die Gründerin der Transgender Ambulanz im AKH Wien und setzt sich schon viele Jahre für eine bessere medizinische Betreuung ein. In diesem Interview geht sie auf die Herausforderungen, Chancen, Hintergründe rund um Transgendermedizin ein und beantwortet auch Fragen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
Enthält Produktplatzierungen