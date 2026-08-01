LGBTIQ Diversity in der ArbeitsweltJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 2: LGBTIQ Diversity in der Arbeitswelt
14 Min.Folge vom 01.08.2026
Wo stehen Wiener Unternehmen beim Thema LGBTIQ-Inklusion? Dieser Impulsvortrag beleuchtet aktuelle Herausforderungen, Fortschritte und Handlungsfelder basierend auf einer im Herbst 2025 veröffentlichten Studie. Gleichzeitig gibt John Broger Einblicke in die Arbeit von Pride Biz Austria – von der Gründung 2019 durch AGPro und QBW* bis hin zu aktuellen Projekten und der Bedeutung von Unternehmensbegleitung im Diversity Management.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
Enthält Produktplatzierungen