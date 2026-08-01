Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vienna Pride

LGBTIQ Diversity in der Arbeitswelt

Joyn PartnersStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
LGBTIQ Diversity in der Arbeitswelt

LGBTIQ Diversity in der ArbeitsweltJetzt kostenlos streamen

Vienna Pride

Folge 2: LGBTIQ Diversity in der Arbeitswelt

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Wo stehen Wiener Unternehmen beim Thema LGBTIQ-Inklusion? Dieser Impulsvortrag beleuchtet aktuelle Herausforderungen, Fortschritte und Handlungsfelder basierend auf einer im Herbst 2025 veröffentlichten Studie. Gleichzeitig gibt John Broger Einblicke in die Arbeit von Pride Biz Austria – von der Gründung 2019 durch AGPro und QBW* bis hin zu aktuellen Projekten und der Bedeutung von Unternehmensbegleitung im Diversity Management.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Vienna Pride
Joyn Partners
Vienna Pride

Vienna Pride

Alle 1 Staffeln und Folgen