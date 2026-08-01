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Vienna Pride

30 Jahre Paradengeschichte aus erster Hand

Joyn PartnersStaffel 1Folge 9vom 01.08.2026
30 Jahre Paradengeschichte aus erster Hand

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Vienna Pride

Folge 9: 30 Jahre Paradengeschichte aus erster Hand

79 Min.Folge vom 01.08.2026

Drei Gründer*innen der Wiener Regenbogenparade sprechen über die Entstehung eines der wichtigsten Elemente der LGBTIQ-Bewegung Österreichs. Gemeinsam werfen wir einen Blick zurück auf die ersten Jahre, die Herausforderungen und die gesellschaftliche Bedeutung der Parade – damals wie heute. Ein inspirierendes Gespräch über Mut, Sichtbarkeit und Veränderung.

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