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LGBTIQ-Gleichstellung an einem Wendepunkt

Joyn PartnersStaffel 1Folge 7vom 01.08.2026
LGBTIQ-Gleichstellung an einem Wendepunkt

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Folge 7: LGBTIQ-Gleichstellung an einem Wendepunkt

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Zwischen schrittweisem Fortschritt und dem zunehmenden Auftreten von Online-Hass sowie Hasskriminalität stehen wir an einem Wendepunkt. Die Daten der EU-LGBTIQ-Erhebung zeigen auf, worauf sich die EU und ihre Mitgliedstaaten konzentrieren und welche Maßnahmen verstärkt werden müssen, um die Achtung der Grundrechte und die Förderung der Gleichstellung sicherzustellen. Die Daten verdeutlichen außerdem, wie eng die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen mit Demokratie verbunden ist, und zeigen die besonderen Auswirkungen, die insbesondere junge Menschen betreffen.

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