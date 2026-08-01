LGBTIQ-Gleichstellung an einem WendepunktJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 7: LGBTIQ-Gleichstellung an einem Wendepunkt
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Zwischen schrittweisem Fortschritt und dem zunehmenden Auftreten von Online-Hass sowie Hasskriminalität stehen wir an einem Wendepunkt. Die Daten der EU-LGBTIQ-Erhebung zeigen auf, worauf sich die EU und ihre Mitgliedstaaten konzentrieren und welche Maßnahmen verstärkt werden müssen, um die Achtung der Grundrechte und die Förderung der Gleichstellung sicherzustellen. Die Daten verdeutlichen außerdem, wie eng die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen mit Demokratie verbunden ist, und zeigen die besonderen Auswirkungen, die insbesondere junge Menschen betreffen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
Enthält Produktplatzierungen