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PrEP in der Praxis: Anwendung, Umsetzung und Herausforderungen

Joyn PartnersStaffel 1Folge 14vom 01.08.2026
PrEP in der Praxis: Anwendung, Umsetzung und Herausforderungen

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Folge 14: PrEP in der Praxis: Anwendung, Umsetzung und Herausforderungen

32 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

In diesem Vortrag gibt Dr. Florian Mölzer einen praxisnahen Einblick in die Anwendung von PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe) im Alltag. Es geht um konkrete Fragen zur Einnahme, medizinischen Begleitung und Umsetzung sowie um Herausforderungen wie Zugang, Aufklärung und Umgang im Gesundheitssystem. Ziel ist es, Sicherheit im Umgang mit PrEP zu vermitteln und offene Fragen verständlich zu klären.

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