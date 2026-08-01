PrEP in der Praxis: Anwendung, Umsetzung und HerausforderungenJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 14: PrEP in der Praxis: Anwendung, Umsetzung und Herausforderungen
32 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
In diesem Vortrag gibt Dr. Florian Mölzer einen praxisnahen Einblick in die Anwendung von PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe) im Alltag. Es geht um konkrete Fragen zur Einnahme, medizinischen Begleitung und Umsetzung sowie um Herausforderungen wie Zugang, Aufklärung und Umgang im Gesundheitssystem. Ziel ist es, Sicherheit im Umgang mit PrEP zu vermitteln und offene Fragen verständlich zu klären.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
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