Reden wir über psychische Gesundheit bei Kindern und JugendlichenJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 12: Reden wir über psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Gerade angesichts der multiplen globalen Krisen der letzten Jahre sind Kinder und Jugendliche auch in Österreich mit starken psychosozialen Belastungen konfrontiert. Ewald Lochner, der Wiener Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen, und Prim.a Dr.in Katrin Skala, Chefärztin der Psychosozialen Dienste in Wien, geben Einblick in die Arbeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und liefern Tipps und Perspektiven zur Unterstützung von Betroffenen und Multiplikator*innen.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
Enthält Produktplatzierungen