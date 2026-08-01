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Reden wir über psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

Joyn PartnersStaffel 1Folge 12vom 01.08.2026
Reden wir über psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

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Folge 12: Reden wir über psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Gerade angesichts der multiplen globalen Krisen der letzten Jahre sind Kinder und Jugendliche auch in Österreich mit starken psychosozialen Belastungen konfrontiert. Ewald Lochner, der Wiener Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen, und Prim.a Dr.in Katrin Skala, Chefärztin der Psychosozialen Dienste in Wien, geben Einblick in die Arbeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie und liefern Tipps und Perspektiven zur Unterstützung von Betroffenen und Multiplikator*innen.

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