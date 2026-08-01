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LGBTIQ & Business: Verantwortung, Sichtbarkeit und Zukunft

Joyn PartnersStaffel 1Folge 3vom 01.08.2026
LGBTIQ & Business: Verantwortung, Sichtbarkeit und Zukunft

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Folge 3: LGBTIQ & Business: Verantwortung, Sichtbarkeit und Zukunft

66 Min.Folge vom 01.08.2026

Was erwarten Mitarbeitende heute von inklusiven Unternehmen? Welche Initiativen funktionieren – und wo stoßen Unternehmen an Grenzen? Die Diskussionsteilnehmer*innen bringen Perspektiven aus Wirtschaft, Community und Unternehmensbegleitung ein und sprechen offen über Erfahrungen, Herausforderungen und konkrete Ansätze.

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