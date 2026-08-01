LGBTIQ & Business: Verantwortung, Sichtbarkeit und ZukunftJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 3: LGBTIQ & Business: Verantwortung, Sichtbarkeit und Zukunft
66 Min.Folge vom 01.08.2026
Was erwarten Mitarbeitende heute von inklusiven Unternehmen? Welche Initiativen funktionieren – und wo stoßen Unternehmen an Grenzen? Die Diskussionsteilnehmer*innen bringen Perspektiven aus Wirtschaft, Community und Unternehmensbegleitung ein und sprechen offen über Erfahrungen, Herausforderungen und konkrete Ansätze.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
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