Vienna Pride
Folge 5: DEI im Realitätscheck
28 Min.Folge vom 01.08.2026
Wie steht es wirklich um Diversity, Equity & Inclusion in der Arbeitswelt? Im Live-Interview bringt der Diversity Guide journalistische Perspektive, gelebte Praxis und Inklusionsarbeit zusammen – ehrlich, direkt und mit konkreten Good-Practice-Beispielen. Die Teilnehmer*innen erhalten Einblicke in aktuelle Herausforderungen, Trends und Lösungen, und Impulse, wie DEI im eigenen Kontext wirksam umgesetzt werden kann.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
Enthält Produktplatzierungen