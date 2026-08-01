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DEI im Realitätscheck

Joyn PartnersStaffel 1Folge 5vom 01.08.2026
DEI im Realitätscheck

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Folge 5: DEI im Realitätscheck

28 Min.Folge vom 01.08.2026

Wie steht es wirklich um Diversity, Equity & Inclusion in der Arbeitswelt? Im Live-Interview bringt der Diversity Guide journalistische Perspektive, gelebte Praxis und Inklusionsarbeit zusammen – ehrlich, direkt und mit konkreten Good-Practice-Beispielen. Die Teilnehmer*innen erhalten Einblicke in aktuelle Herausforderungen, Trends und Lösungen, und Impulse, wie DEI im eigenen Kontext wirksam umgesetzt werden kann.

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