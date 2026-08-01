Die Kinderwunschreise für die Regenbogen-CommunityJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 17: Die Kinderwunschreise für die Regenbogen-Community
26 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Vom Kinderwunsch zum Wunschkind. Welche Wege stehen LGBTIQ-Personen in Österreich offen? Was ist rechtlich zu beachten – und wie findet man den passenden Samenspender? OÄ Dr. Gudrun Langer gibt Einblicke, beantwortet eure Fragen und begleitet euch mit wertvollen Tipps auf dem Weg zur Schwangerschaft.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
Enthält Produktplatzierungen