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Vienna Pride

Die Kinderwunschreise für die Regenbogen-Community

Joyn PartnersStaffel 1Folge 17vom 01.08.2026
Die Kinderwunschreise für die Regenbogen-Community

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Folge 17: Die Kinderwunschreise für die Regenbogen-Community

26 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Vom Kinderwunsch zum Wunschkind. Welche Wege stehen LGBTIQ-Personen in Österreich offen? Was ist rechtlich zu beachten – und wie findet man den passenden Samenspender? OÄ Dr. Gudrun Langer gibt Einblicke, beantwortet eure Fragen und begleitet euch mit wertvollen Tipps auf dem Weg zur Schwangerschaft.

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