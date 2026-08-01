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Unterstützung bei Rechtssicherheit in allen Lebenslagen

Joyn PartnersStaffel 1Folge 4vom 01.08.2026
Unterstützung bei Rechtssicherheit in allen Lebenslagen

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Folge 4: Unterstützung bei Rechtssicherheit in allen Lebenslagen

37 Min.Folge vom 01.08.2026

Das Notariat steht für Rechtssicherheit für alle in der Gesellschaft. Es bietet viele Möglichkeiten, das eigene Leben frühzeitig abzusichern. Dieser Vortrag zeigt, wie du selbst vorsorgen kannst (und solltest): etwa für Krankheit und Alter oder bei Themen wie Adoption und künstlicher Befruchtung. Lerne auch wichtige rechtliche Instrumente kennen, mit denen du deine Wünsche klar und verbindlich festhalten kannst.

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