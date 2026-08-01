Unterstützung bei Rechtssicherheit in allen LebenslagenJetzt kostenlos streamen
Vienna Pride
Folge 4: Unterstützung bei Rechtssicherheit in allen Lebenslagen
37 Min.Folge vom 01.08.2026
Das Notariat steht für Rechtssicherheit für alle in der Gesellschaft. Es bietet viele Möglichkeiten, das eigene Leben frühzeitig abzusichern. Dieser Vortrag zeigt, wie du selbst vorsorgen kannst (und solltest): etwa für Krankheit und Alter oder bei Themen wie Adoption und künstlicher Befruchtung. Lerne auch wichtige rechtliche Instrumente kennen, mit denen du deine Wünsche klar und verbindlich festhalten kannst.
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Vienna Pride
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1: Vienna Pride & © Season 1: Pride Vienna
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