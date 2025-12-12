Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was kann Zukunft?

Wiederverwendbare Raketen: Wie SpaceX, China & Europa um die Zukunft im All kämpfen

Joyn PartnersStaffel 1Folge 16vom 12.12.2025
Wiederverwendbare Raketen: Wie SpaceX, China & Europa um die Zukunft im All kämpfen

Wiederverwendbare Raketen: Wie SpaceX, China & Europa um die Zukunft im All kämpfenJetzt kostenlos streamen

Was kann Zukunft?

Folge 16: Wiederverwendbare Raketen: Wie SpaceX, China & Europa um die Zukunft im All kämpfen

10 Min.Folge vom 12.12.2025

Wiederverwendbare Raketen markieren einen tiefgreifenden Wandel in der Raumfahrt: Statt teure Trägerraketen nach dem Start zu verlieren, landen sie kontrolliert und starten erneut – effizienter, günstiger und nachhaltiger. Während SpaceX den Takt vorgibt, holt China auf und Europa kämpft mit ambitionierten Projekten wie Themis und SALTO um den Anschluss.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Was kann Zukunft?
Joyn Partners
Was kann Zukunft?

Was kann Zukunft?

Alle 1 Staffeln und Folgen