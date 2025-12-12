Wiederverwendbare Raketen: Wie SpaceX, China & Europa um die Zukunft im All kämpfenJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 16: Wiederverwendbare Raketen: Wie SpaceX, China & Europa um die Zukunft im All kämpfen
10 Min.Folge vom 12.12.2025
Wiederverwendbare Raketen markieren einen tiefgreifenden Wandel in der Raumfahrt: Statt teure Trägerraketen nach dem Start zu verlieren, landen sie kontrolliert und starten erneut – effizienter, günstiger und nachhaltiger. Während SpaceX den Takt vorgibt, holt China auf und Europa kämpft mit ambitionierten Projekten wie Themis und SALTO um den Anschluss.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2025
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Copyrights:© LOOKAUT