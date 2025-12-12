Aus Pilzen gebaut: Das Supermaterial der ZukunftJetzt kostenlos streamen
Was kann Zukunft?
Folge 15: Aus Pilzen gebaut: Das Supermaterial der Zukunft
5 Min.Folge vom 12.12.2025
Stell dir vor, du könntest Gebäude einfach wachsen lassen – aus Pilzen. Klingt komisch? Ist aber längst Realität. Was steckt hinter dem unsichtbaren Netzwerk unter unseren Füßen, das unsere Welt verändern könnte?
