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Wechselspiele in St. Corona

Wechselspiele: Anna Buchegger

ORF2Folge vom 19.04.2026
Wechselspiele: Anna Buchegger

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Wechselspiele in St. Corona

Folge vom 19.04.2026: Wechselspiele: Anna Buchegger

36 Min.Folge vom 19.04.2026

Das Gesprächskonzert "Wechselspiele" präsentiert Anna Buchegger in St. Corona am Wechsel. Im Zentrum steht ihr Lied "Soiz auf da Haut", in dem Salz als Sinnbild für Ambivalenz, Herkunft und Dialektpflege dient. Buchegger verbindet persönliche Kindheitserinnerungen an Salzbergwerke mit künstlerischen Werten wie Authentizität und Offenheit. Ihre Musik macht "Soiz" zum Symbol kreativer Kraft. Regie: Alex Wieser Bildquelle: ORF/V-set/Benny Paya

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