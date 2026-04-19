Wechselspiele: Anna BucheggerJetzt kostenlos streamen
Wechselspiele in St. Corona
Folge vom 19.04.2026: Wechselspiele: Anna Buchegger
36 Min.Folge vom 19.04.2026
Das Gesprächskonzert "Wechselspiele" präsentiert Anna Buchegger in St. Corona am Wechsel. Im Zentrum steht ihr Lied "Soiz auf da Haut", in dem Salz als Sinnbild für Ambivalenz, Herkunft und Dialektpflege dient. Buchegger verbindet persönliche Kindheitserinnerungen an Salzbergwerke mit künstlerischen Werten wie Authentizität und Offenheit. Ihre Musik macht "Soiz" zum Symbol kreativer Kraft. Regie: Alex Wieser Bildquelle: ORF/V-set/Benny Paya
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