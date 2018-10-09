Weltjournal Plus
Folge vom 09.10.2018: WELTjournal +: Mein Brüssel
52 Min.Folge vom 09.10.2018
Der Schriftsteller Robert Menasse präsentiert "sein" Brüssel und führt an die Schauplätze seines Erfolgsromans "Die Hauptstadt". Menasse trifft auf Künstler, Politiker und Historiker. Vom prachtvollen Hauptplatz, der Grand Place, ins belebte Vergnügungsviertel Matonge und in die Büros der EU-Institutionen: Menasse, selbst ein glühender Europäer und gleichzeitig ein Kritiker der heutigen EU, zeigt Brüssels Vielfalt und macht sich Gedanken über Europas Zukunft. Sendung: Robert Menasse - Mein Brüssel
