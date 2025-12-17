WELTjournal +: Chruschtschow - Reise zum FeindJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.12.2025: WELTjournal +: Chruschtschow - Reise zum Feind
Die legendäre USA-Reise des damaligen sowjetischen Staatschefs Nikita Chruschtschow am Höhepunkt des Kalten Krieges ist in die Geschichte eingegangen. Im Herbst 1959, zu einer Zeit, als viele Amerikaner sich aus Angst vor einem Atomkrieg in ihrem Garten Atombunker bauten, besucht Chruschtschow für 13 Tage die USA - und schafft es mit Charme und Bodenständigkeit, die anfangs arrogant-distanzierte bis feindselige Stimmung der Amerikaner umzudrehen in Jubel und einen Medienrummel ungeahnten Ausmaßes. Das WELTjournal + zeichnet Chruschtschows Reise zum Feind mit verschollen geglaubtem Archivmaterial, Chruschtschows Tonbandaufzeichnungen und damaligen TV-Berichten nach und zeigt eine wunderbar menschliche und gleichzeitig hochpolitische Geschichte. Regie: Tim TB. Toidze Bildquelle: ORF/Point du Jour | APA-Images / Everett Collection