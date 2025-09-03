WELTjournal +: Israels rechtsextreme MinisterJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 03.09.2025: WELTjournal +: Israels rechtsextreme Minister
Die rechtsextremen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir haben in der Regierung Netanjahu trotz ihrer Minderheitenstellung großen Einfluss und tragen zur Radikalisierung der Politik bei. Sie lehnen ein Ende des Gaza-Konflikts ab und fordern die Umsiedlung von Palästinensern sowie die israelische Besiedelung des Gazastreifens. Mehrere Länder, darunter Kanada, Australien, Großbritannien, Norwegen und Slowenien, haben Sanktionen gegen sie verhängt. Das WELTjournal+ porträtiert ihre ideologische Agenda und zeigt zugleich den Widerstand vieler Israelis, die angesichts der Justizreformen demokratische Grundprinzipien bedroht sehen. Ehemalige Politiker wie Ehud Barak, Ehud Olmert und Tzipi Livni äußern ihre Sorge über die wachsenden nationalreligiösen und rechtsextremen Strömungen. Bildquelle: ORF/JAVA