WELTjournal +: Mein Los AngelesJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 27.08.2025: WELTjournal +: Mein Los Angeles
Kaum eine Stadt prägt die globale Pop-Kultur mehr als Los Angeles in Kalifornien. Als Zentrum der Film-, Fernseh- und Musikindustrie ist die 12-Millionen-Einwohner-Metropole an der amerikanischen Westküste Trendsetter in vielen Bereichen. Man kennt Stadtteile wie Hollywood, Beverly Hills oder Santa Monica aus zahlreichen Filmen. Doch die Stadt ist viel mehr als eine Spielwiese der Schönen und Reichen. USA-Korrespondent Christophe Kohl berichtet seit 15 Jahren regelmäßig für den ORF aus Los Angeles. In seinem Stadtporträt wirft er einen Blick hinter die Klischees und Kulissen Hollywoods und beleuchtet die extremen Blüten, die der Schönheits- und Jugendwahn in Los Angeles treibt. Und er zeigt, vor welchen Herausforderungen die zweitgrößte Stadt der USA angesichts von Massenobdachlosigkeit und Klimawandel derzeit steht.