WELTjournal +: Charlie Hebdo - Angriff auf die PressefreiheitJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 12.11.2025: WELTjournal +: Charlie Hebdo - Angriff auf die Pressefreiheit
Es war ein Tag, der Frankreich erschütterte: Am 7. Jänner 2015 stürmen zwei bewaffnete Männer die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris und erschießen mit Sturmgewehren 12 Journalisten, darunter den Chefredakteur und einige der bekanntesten Karikaturisten des Landes. Die Täter sind islamistische Terroristen, das Attentat gilt als der schlimmste Angriff auf die Pressefreiheit in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Das WELTjournal + zeichnet die dramatischen Ereignisse mit Originalaufnahmen und Handy-Videos minutiös nach: vom blutigen Anschlag auf die Redaktion des Satire-Magazins, über die Flucht der Täter, bis zur Geiselnahme in einem Pariser Supermarkt - es sind Nachrichten, die die Weltöffentlichkeit über mehrere Tage in Atem halten. Überlebende und Angehörige der Opfer erzählen vom Schock, von Trauer und Wut und der kollektiven Betroffenheit, die den Taten folgen sollte. Bildquelle: ORF/BBC; MOURAD ALLILI / Action Press/Sipa / picturedesk.com