WELTjournal +: Israel, Iran und die USA - die Wurzeln des Konflikts
Folge vom 09.07.2025: WELTjournal +: Israel, Iran und die USA - die Wurzeln des Konflikts
Nach dem Ende der Kämpfe zwischen Israel und dem Iran wirft die Doku einen Blick zurück auf die Wurzeln des jahrzehntelangen Konflikts – von der Islamischen Revolution bis zum Palästina-Konflikt. Inhalt: Der befürchtete Flächenbrand ist vorerst ausgeblieben, Israels Angriffskrieg gegen den Iran war nach 12 Tagen vorüber. Die von den USA angekündigte Waffenruhe scheint zu halten. Israel sieht den Waffengang gegen den Erzfeind Iran als durchschlagenden Erfolg, aber nicht als Schlussstrich. Das WELTjournal + blickt zurück auf die Wurzeln des Konflikts zwischen den beiden dominierenden Mächten im Nahen Osten: auf die Islamische Revolution im Iran, das Entstehen der pro-iranischen Hisbollah, die israelische Invasion im Libanon, die Rolle der USA und auf den Palästina-Konflikt, der alles überschattet. Bildquelle: ORF/ARTE France & Temps Noir/