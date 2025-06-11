WELTjournal +: Über den Wolken - Spitzentechnologie und ExtremwetterJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 11.06.2025: WELTjournal +: Über den Wolken - Spitzentechnologie und Extremwetter
Extremwetterereignisse, bedingt durch den Klimawandel, richten weltweit Schäden in Milliardenhöhe an und führen häufig zu verheerenden Naturkatastrophen. Die Forschung konzentriert sich intensiv auf Technologien, die Stürme, Starkregen, Waldbrände und Dürren präzise und frühzeitig vorhersagen können. Das WELTjournal+ beleuchtet die Auswirkungen dieser Extremwetterereignisse und zeigt, wie unser Wetter heute mithilfe von fliegenden Laboren, Drohnen und Weltraumsatelliten überwacht wird. Spitzentechnologie ermöglicht es, gefährliche Wetterlagen zu verfolgen, zukünftige Entwicklungen abzuschätzen und vor Unwettern, Tornados oder Hurrikanen zu warnen. Auch aktive Eingriffe ins Wettergeschehen sind mittlerweile möglich, jedoch ethisch stark umstritten. Bildquelle: ORF/Silverlining/