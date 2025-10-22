WELTjournal +: Fentanyl - in der Welt der DrogenkartelleJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 22.10.2025: WELTjournal +: Fentanyl - in der Welt der Drogenkartelle
Fentanyl gilt als die größte Bedrohung in Sachen Drogen, die die USA jemals erlebt haben. Das synthetische Opioid verursacht jedes Jahr mehr Todesfälle als Verkehrsunfälle oder Schusswaffen. Für die Drogenkartelle in Mexiko, die den US-Markt überschwemmen, ist es ein gigantisches Geschäft. Im WELTjournal + begibt sich Bertrand Monnet, Experte für Wirtschaftskriminalität, in die Welt der Drogenkartelle. Über Jahre hat er Kontakte aufgebaut, um das globale Drogen-Business zu verstehen. Und er erhält einzigartige Einblicke: von den mexikanischen Drogenküchen, in denen das gefährliche Fentanyl produziert wird, über die Schmuggler und Dealer, die den Vertrieb organisieren, bis zu den Finanzberatern in Dubai, die bei der Geldwäsche helfen. Was die mit Sturmhauben vermummten Männer der Drogenkartelle mit jenen in den Bürotürmen im Steuerparadies gemein haben, sind die enormen Gewinne – und ihre Skrupellosigkeit. Bildquelle: ORF/Ampersand