WELTjournal +: Ukraine - Der Drohnenkrieg
Weltjournal Plus
Folge vom 25.06.2025: WELTjournal +: Ukraine - Der Drohnenkrieg
Spätestens seit dem großangelegten Drohnen-Angriff der Ukraine auf russische Luftwaffenstützpunkte ist klar: neben konventionellen Artilleriegeschossen bestimmt der massive Einsatz von Kampf-Drohnen den Ukraine-Krieg. Beide Seiten verwenden eine Vielzahl verschiedener Drohnentypen in großer Stückzahl – ein Novum in der Geschichte der Kriegsführung. Im WELTjournal + begleitet der Investigativ-Journalist und Reporter Mark Willacy eine ukrainische Drohnen-Einheit, die von einem unterirdischen Bunker aus feindliche Soldaten jagt und tötet. Die Drohnen tragen zweieinhalb Kilogramm Sprengstoff und haben eine enorme Zerstörungskraft. Vor dem Krieg hatte die Ukraine keine Kampf-Drohnen, heute produziert sie über vier Millionen Stück pro Jahr. Gestaltung: Mark Willacy, Jonathan Miller Bildquelle: ORF/ABC/Journeyman