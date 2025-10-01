WELTjournal +: Israel und Palästina - zwei Völker, ein LandJetzt kostenlos streamen
Der Krieg in Gaza trübt die Chancen auf Frieden zwischen Israelis und Palästinensern, eine Zweistaatenlösung scheint unerreichbar. Die Doku beleuchtet den festgefahrenen Konflikt und seine Folgen. Inhalt: Nach dem eskalierenden Konflikt im Oktober und dem anhaltenden Krieg in Gaza schwinden die Hoffnungen auf ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Trotz der breiten internationalen Anerkennung Palästinas als Staat scheint die lang ersehnte Zweistaatenlösung in weiter Ferne. Das "Weltjournal+" zeigt, wie verfahren die Suche nach einer diplomatischen Lösung ist - während im annektierten Ost-Jerusalem und im besetzten West-Jordanland immer mehr Land vereinnahmt und der Siedlungsbau ausgeweitet wird, ist offenbar auch für den Gazastreifen Besatzung und israelische Besiedlung geplant. Politiker und Aktivisten beider Seiten geben Einblicke in die komplexe Lage.