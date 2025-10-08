WELTjournal +: Plastikmüll - Der Preis des WohlstandsJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 08.10.2025: WELTjournal +: Plastikmüll - Der Preis des Wohlstands
Plastik ist vielfältig einsetzbar, preisgünstig und verantwortlich für ein globales Umwelt-Problem. Plastikberge, Müllstrudel, Mikroplastik in der Mahlzeit. Wenn wir nichts ändern, gibt es 2050 in den Ozeanen mehr Plastik als Fische. Inhalt: Weltweit fallen jedes Jahr bis zu 400 Millionen Tonnen Plastikmüll an, nur ein kleiner Teil wird recycelt. Plastikreste finden sich überall, vom Müllstrudel im Meer bis zum Mikroplastik in unserer Nahrungskette. Das WELTjournal+ taucht ein in die Müllstrudel der Ozeane, erklimmt Plastik-Berge auf Chinas Müllhalden und begleitet Umweltaktivisten wie Merijn Tinga. Der junge Niederländer surft mit seinem Board - gefertigt aus alten Plastikflaschen - über die Weltmeere, um die Menschen wachzurütteln. Denn nach wissenschaftlichen Prognosen wird es, wenn wir so weiter machen wie bisher, im Jahr 2050 in den Ozeanen mehr Plastik geben als Fische. Bildquelle: ORF/Spiegel TV; DANIEL BELOUMOU OLOMO / AFP / picturedesk.com; NHAC NGUYEN / AFP / picturedesk.com