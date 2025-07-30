WELTjournal +: Mein JohannesburgJetzt kostenlos streamen
Weltjournal Plus
Folge vom 30.07.2025: WELTjournal +: Mein Johannesburg
29 Min.Folge vom 30.07.2025
Zwischen Nobelviertel und Elendsvorort: Johannesburg ist das Experimentierlabor des neuen Südafrika. Joburg nennen die Bewohner ihre Stadt, die so vielfältig ist, wie kaum eine andere. Johannesburg gilt als die heimliche Hauptstadt Südafrikas und ist alles gleichzeitig: eine wilde, oftmals gefährliche Stadt, aber auch eine der kreativsten und grünsten Metropolen Afrikas. Die langjährige ORF-Afrika-Expertin Margit Maximilian nimmt uns mit auf eine Reise durch Joburgs Hochhausschluchten, Villenviertel, Townships und Verkehrsgewühl, wilde Siedlungen, üppige Alleen und Parks.
Altersfreigabe:
0