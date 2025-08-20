Weltjournal Plus
Folge vom 20.08.2025: WELTjournal +: Mein Prag
Prag, die sagenumwobene Goldene Stadt, ist in den vergangenen Jahren zu einem Tourismus-Magnet geworden. Mit mehr als fünf Millionen Touristen im Jahr zählt die tschechische Hauptstadt zu den zehn meistbesuchten Städten Europas. In seinem WELTjournal +-Stadtporträt zeigt Ost-Europa-Korrespondent Ernst Gelegs das historische Zentrum Prags, das von Gotik- und Barockbauten wie der Prager Burg und der Karlsbrücke mit ihren magischen Figuren geprägt ist und als UNESCO-Weltkulturerbe gilt. Weiters erkundet er, warum böhmisches Glashandwerk weltweit so begehrt ist und wirft einen Blick ins Innere der spätmittelalterlichen astronomischen Uhr auf dem Rathausturm am Altstädter Ring. Er verkostet echte böhmische Knödel und das berühmte tschechische Bier. Und er geht der Frage nach, warum Prag bei vielen Touristen als Stadt der Erotik gilt. Die Sexindustrie boomt, Prag hat offiziell mehr als 4.300 Prostituierte und ist auch Zentrum der europäischen Pornoindustrie. Bildquelle: Pavel Rezac / dpa Picture Alliance / picturedesk.com