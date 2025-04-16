Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTjournal +: 600 Geschwister - Die größte Familie der Welt

Der britisch-kanadische Filmemacher Barry Stevens entdeckt eines Tages, dass er das Ergebnis einer Samenspende ist und um die 600 Halbgeschwister hat. Stevens versucht sie ausfindig zu machen und die Familie zusammenzubringen. Im Zuge seiner Recherchereisen stößt er auf jede Menge Probleme anonymer Samenspenden: etwa Erbkrankheiten der Spender, die von den Samenbanken nicht registriert wurden, oder die Gefahr, dass Menschen eine Familie gründen ohne zu wissen, dass sie genetisch Halbgeschwister sind. „WELTjournal +“ macht einen Streifzug durch die Welt der Retortenkinder und Samenspender und zeigt die ungeahnten Probleme, Risiken und Überraschungen auf, die diese Reproduktionspraxis mit sich bringt. Bildquelle: ORF/Scorpion TV

