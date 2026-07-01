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Wettkampf der Waffenschmiede

Der Pugio der Gladiatoren

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 12vom 13.07.2026
Der Pugio der Gladiatoren

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 12: Der Pugio der Gladiatoren

41 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Der amtierende Champion der Gladiatoren-Schmiede hat derzeit vier Siege auf seinem Konto, doch nun steht ihm die bisher härteste Herausforderung bevor: Das Schmieden der Waffe, mit der Julius Caesar ermordet wurde - den Pugio-Dolch.

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