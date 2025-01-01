Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Wir leben im Gemeindebau
Folge 10: Wir leben im Gemeindebau Staffel 3 Folge 10
In Herrn Dosers Garten ist schon des Öfteren eingebrochen worden. Er möchte dem Spuk heute ein Ende setzen und kauft sich in einem Security-Geschäft eine batteriebetriebene Überwachungskamera. Erstes Hindernis: Er möchte seinen Garten zwei bis drei Wochen beobachten, die Akkuleistung der Kamera beträgt aber nur in etwa vier Stunden. Und noch eine Hürde gibt es für den Meisterdetektiv: Wo soll das Gerät installiert werden? Herr Doser hat die zündende Idee und während Freundin Silvia die Leiter sichert, klettert Gerhard auf den Baum und findet schließlich ganz oben den perfekten "Kamera-Ast". Herr Ullrich plant die Feierlichkeiten zu seinem nächsten Geburtstag und diktiert seiner Frau den Text zur Einladung. Was sein Geschenk betrifft, da hat sich Wolfgang schon seine Gedanken gemacht. Ein neues Auto soll es werden. Er will es unbedingt testen und lädt seine Frau zu einer Testfahrt beim Autohändler ein. Und dem Autoverkäufer diktiert er auch etwas und zwar die Liste seiner gewünschten Extras. Und Maxls und Erhards Entschuldigung bei Ramona - für das vermieste Date - ist gut angekommen. Auch über das Geschenk hat sie sich gefreut. Alles macht den Anschein, als wären die Wogen geglättet. Doch plötzlich taucht Ramonas Lover Peter auf und die Gemüter erhitzen sich erneut. Erhard und besonders Maxl sehen ihre Freundin wieder in Gefahr, zur Sicherheit wollen sie um Ramona eine Partie Darts spielen...
